Новый причал: отряд «Каравелла» отмечает новоселье

Первыми в дом заносят… знамена. Это дань не уюту, а традициям, которыми Каравелла очень гордится. Отряд с полувековой историей, наконец, обрел новую гавань. Переезд в штаб в центре города клуб отмечает в полном составе. За время своего существования легендарная Каравелла уже сменила пять пристаней. Начиналось все с игр в моряков и мечтаний о дальних плаваниях. Отряд романтиков создал писатель Владислав Крапивин, он и сегодня его бессменный командор и вдохновитель. Новый дом — новые возможности. Теперь у ребят есть отдельные комнаты для разных занятий. Отдельный пресс-центр для юных журналистов, комната для монтажа и, конечно, класс для моряков. Теперь бойцы отряда никому не помещают — звонкая барабанная дробь не будет досаждать соседям, которые раньше часто жаловались на репетиции ребят. Но больше всего отрядовцы радуются отдельной мастерской, в которой они смогут строить новые каравеллы. После переезда отряд сожалеет лишь об одном — об оставленной в старом здании настенной картине, которая считается символом Каравеллы. Пока вместо нее — баннер, который вскоре сменит репродукция, воссозданная художниками-добровольцами.