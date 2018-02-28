Новая жизнь старой усадьбы: особняк на Розы Люксембург превратят в бутик-отель

Вот так, без лишних слов, здесь творят — новую историю. У легендарного памятника архитектуры — усадьбы Железнова — появился новый хозяин. Областные власти сдал дом в аренду. И вскоре, обещают строители, столетнее здание вновь оживет. Здесь откроется исторический бутик — отель. Гостей в усадьбе не было больше шести лет. Хотя изначально её строили для семьи. В начале двадцатого века дом купил золотодобытчик — купец Алексей Железнов. Здесь он жил с женой и четырьмя детьми. Супруга Железнова — красавица Мария — слыла нелюдимой. С ее внезапной смертью связана главная легенда старинного дома. Она гласит, что призрак хозяйки до сих пор бродит по усадьбе. Тем не менее, страшная легенда так ею и остается. После Железновых в усадьбе спокойно обитали и вечерняя школа, и ассоциация анархистов, и астрономический институт. Теперь здесь может обосноваться отель. Но и в новой жизни усадьба сохранит прежний облик, обещают строители. По контракту, они не имеют права перестраивать здание и даже менять внутреннее убранство. Старая усадьба станет уже третьим памятником архитектуры, получившим шанс на новую жизнь. В частные руки так же переданы госпиталь на визе и легендарная гостиница Мадрид на Уралмаше.