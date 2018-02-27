В школах Екатеринбурга откроются комнаты для особенных учеников

На путь выздоровления Никита ступает робко и неуверенно. В жизни 10-летнего мальчишки это первые шаги — их он делает в специальной ресурсной комнате. Здесь педагоги помогают ребенку с ДЦП догнать своих сверстников в развитии. Учеба идет медленно, но верно. Этот класс в 23 школе — первый в Екатеринбурге. Здесь дети-инвалиды, которые ходят на уроки вместе с обычными школьниками, будут осваивать особую программу — заниматься с дефектологами, учиться общаться с другими детьми. Заниматься в ресурсной комнате смогут не только дети из школы, но и инвалиды со всего микрорайона. Впрочем, рассказывают авторы проекта, это не закрытый клуб — здесь будут проводить и совместные занятия со здоровыми ребятами. Польза обоюдная. Пока занятия здесь ведут специалисты со стороны. Поэтому главная задача для школ, где вскоре появятся ресурсные комнаты, — обеспечить их кадрами. Первые шесть классов — только начало. В планах — открыть такие комнаты во всех школах: ведь городе уже сейчас наравне с обычными учится около тысячи детей с особенностями здоровья.