В Оперном театре поставили спектакль-эскиз прямо в подсобке

Этих зрителей в театре встречает не контролер, а охрана. Оперный впервые открыл для гостей служебный вход. Именно за кулисами сейчас происходит все самое интересное — труппа ставит трагедию Никаса Казанзакиса «Христа распинают вновь» Это еще не премьера оперы «Греческие пассионы», скорее — превью к ней. Краткое содержание постановки с листа читают не певцы, а актеры театра Драмы. Впрочем, сюжет будущей оперы читается и на актерском эскизе. Действие происходит в анатолийской деревушке. Раз в семь лет на Пасху её жители разыгрывают мистерию Страстей Христовых. Однако когда в поселении появляются беженцы, с ними обходятся совсем не по-христиански . Вновь Христа создатели постановки распинают… в декорационном цехе. Чтобы освободить место для актеров, часть реквизита пришлось вывезти на склад. Остальные — выстроить у стенок. Но именно творческий беспорядок чудесным образом создает нужную атмосферу. Частью необычного эксперимента могут стать и театралы. После спектакля запланировано обсуждение постановки и творчества Казанзакиса. После таких превью-спектаклей в оперном начнут активно готовиться и к главной премьере сезона. Оперу «Греческие пассионы» горожане увидят вскоре после Пасхи.