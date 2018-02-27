Этих зрителей в театре встречает не контролер, а охрана. Оперный впервые открыл для гостей служебный вход. Именно за кулисами сейчас происходит все самое интересное — труппа ставит трагедию Никаса Казанзакиса «Христа распинают вновь» Это еще не премьера оперы «Греческие пассионы», скорее — превью к ней. Краткое содержание постановки с листа читают не певцы, а актеры театра Драмы. Впрочем, сюжет будущей оперы читается и на актерском эскизе. Действие происходит в анатолийской деревушке. Раз в семь лет на Пасху её жители разыгрывают мистерию Страстей Христовых. Однако когда в поселении появляются беженцы, с ними обходятся совсем не
В Оперном театре поставили спектакль-эскиз прямо в подсобке
Место действия из главного зала перенесли в цех декораций
Этих зрителей в театре встречает не контролер, а охрана. Оперный впервые открыл для гостей служебный вход. Именно за кулисами сейчас происходит все самое интересное — труппа ставит трагедию Никаса Казанзакиса «Христа распинают вновь» Это еще не премьера оперы «Греческие пассионы», скорее — превью к ней. Краткое содержание постановки с листа читают не певцы, а актеры театра Драмы. Впрочем, сюжет будущей оперы читается и на актерском эскизе. Действие происходит в анатолийской деревушке. Раз в семь лет на Пасху её жители разыгрывают мистерию Страстей Христовых. Однако когда в поселении появляются беженцы, с ними обходятся совсем не