В Оперном театре поставили спектакль-эскиз прямо в подсобке

Место действия из главного зала перенесли в цех декораций

Этих зрителей в театре встречает не контролер, а охрана. Оперный впервые открыл для гостей служебный вход. Именно за кулисами сейчас происходит все самое интересное — труппа ставит трагедию Никаса Казанзакиса «Христа распинают вновь» Это еще не премьера оперы «Греческие пассионы», скорее — превью к ней. Краткое содержание постановки с листа читают не певцы, а актеры театра Драмы. Впрочем, сюжет будущей оперы читается и на актерском эскизе. Действие происходит в анатолийской деревушке. Раз в семь лет на Пасху её жители разыгрывают мистерию Страстей Христовых. Однако когда в поселении появляются беженцы, с ними обходятся совсем не по-христиански. Вновь Христа создатели постановки распинают… в декорационном цехе. Чтобы освободить место для актеров, часть реквизита пришлось вывезти на склад. Остальные — выстроить у стенок. Но именно творческий беспорядок чудесным образом создает нужную атмосферу. Частью необычного эксперимента могут стать и театралы. После спектакля запланировано обсуждение постановки и творчества Казанзакиса. После таких превью-спектаклей в оперном начнут активно готовиться и к главной премьере сезона. Оперу «Греческие пассионы» горожане увидят вскоре после Пасхи.

Также в разделе Культпросвет

Классика под соусом авангарда: в оперном театре возродили легендарную Пахиту
21.02.2018
Классика под соусом авангарда: в оперном театре возродили легендарную Пахиту
«Греческие пассионы»: на сцене Театра оперы и балета ставят спектакль про Иисуса Христа
01.11.2017
«Греческие пассионы»: на сцене Театра оперы и балета ставят спектакль про Иисуса Христа
«Освенцим» другими глазами: в Оперном театре расскажут историю надзирателя концлагеря
24.08.2016
«Освенцим» другими глазами: в Оперном театре расскажут историю надзирателя концлагеря
В Оперном театре готовят премьеру балета «Ромео и Джульетта»
28.01.2016
В Оперном театре готовят премьеру балета «Ромео и Джульетта»
Сегодня
В Оперном театре поставили спектакль-эскиз прямо в подсобке