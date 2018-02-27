В город съехались ведущие финансовые аналитики крупных международных компаний

Они составили материальный прогноз на 2018 год и рассказали, как обойти подводные камни и заработать на биткоине.

Марк Гойхман, ведущий аналитик группы компаний "Teletrade": «На криптовалюте сейчас заработать можно, безусловно, потому что это инструмент, который очень сильно меняется и в сторону повышения, и в сторону понижения. Единственное, что нужно учитывать, — риски. Криптовалюта — это необычный актив, необычная валюта, за ней нет какого-то фундаментального обеспечения и факторов, которые могут сдерживать движение, поэтому нужно иметь в виду, что, скажем, заемные деньги, последние деньги, лучше не вкладывать в этот рынок».

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