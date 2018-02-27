Снегоуборочную технику в Екатеринбурге перевели на особый режим работы

Дороги оказались засыпаны снегом и усыпаны авариями. Автоинспекторы целый день в разъездах — в городе чуть ли не ежечасно происходят серьезные аварии. Несмотря на их советы соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. Но непросто было и пешеходам. Многие жалуются: тротуары очищены только наполовину. Однако дорожные службы с этим не согласны. Они уже сутки работают в усиленном режиме. Но поскольку снег идет беспрерывно, уборщики физически не справляются с таким обилием осадков. Снегоуборочная техника не пропадала с улиц даже днем. Но работать предстоит и ночью — в городе запланирован масштабный вывоз снега. С каждого района вывозят не меньше тонны. Если автомобилисты не мешают. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится всю ночь и, возможно, след. день. однако дорожники, перешедшие на круглосуточный режим работы, заверяют, что будут трудиться, пока стихия не угомонится.