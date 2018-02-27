Пришел, когда уже не ждали: снегопад задержится в Екатеринбурге

Автомобилисты встали в километровые пробки

Всего за сутки на дорогах области случилось полсотни серьезных ДТП. По данным ГИБДД, в них пострадало 109 автомобилей. Но эта статистика не учитывает мелких столкновений, которых в разы больше. Всего в авариях за день пострадало четыре человека, в том числе один ребенок. Но снегопад продолжается, поэтому ГИДББ просит водителей отказаться от дальних поездок, соблюдать дистанцию и сбавить скорость. Оставлять машины на улицах тоже не следует — ночью на дороги выйдет уборочная техника.

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