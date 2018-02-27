На почте в Екатеринбурге клиенты устроили сидячую забастовку

О секундах свысока на этой почте не думают. Ровно в восемь вечера сотрудники закрыли двери и засобирались домой. На троих клиентов, дожидавшихся своей очереди, всем до лампочки — свет в зале погасили. Но люди решили ждать до последнего. Как выяснилось, посетители пришли в отделение за час до закрытия — чтобы получить посылки. Обслужить до конца рабочего дня всю очередь сотрудники не успели — сеть человек остались ни с чем. Трое самых настойчивых, просидев в темноте два часа, все-таки добились своего. Остальным пришлось возвращаться в отделение сегодня. По словам клиентов этой почты, ждать своей очереди здесь можно часами. Анна, к примеру, уже потеряла счет попыткам получить посылку. Не исключено, что в популярном отделении просто не хватает рук. Так, накануне вечером людей обслуживали всего 2 оператора. Почему так? — руководство отделения не объясняет. Как пояснили на Главпочтамте, в отделении, которое прославилось сидячей забастовкой, сейчас проводится служебная проверка. Версии сотрудников и посетителей сверяют с данными видеомониторинга. Впрочем, не дожидаясь результата, начальство напомнило операторам о правилах. Если сотрудники почты на 8 марта нарушили инструктаж, их ждет наказание. Лишь бы не уволили — вздыхают клиенты: ведь из-за этого время ожидания может еще увеличиться.