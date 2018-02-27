Мимо Паралимпиады: свердловских спортсменов не пустили в Южную Корею

Ключевых игроков российской команды на Играх в Южной Корее не ждут. И это решение стало ударом для всех. Из российского списка участников предстоящих Игр МПОК вычеркнул и свердловскую лыжницу Михалину Лысову. 4-кратная паралимпийская чемпионка, абсолютный мировой лидер в лыжных дисциплинах, с нетерпением ждала новых стартов. Этот ритм Международный Олимпийский комитет нарушил внезапно — чиновники даже не объяснили, почему в списке приглашенных нет лидеров сборной России. Ни в каких допинг-скандалах спортсмены не были замешаны. Да и обвинения в употреблении препаратов в их адрес звучали бы абсурдно — таблетки таким атлетам жизненно необходимы. Не приглашенные на игры спортсмены в растерянности. Куда им сейчас ехать — домой или в Корею — атлеты не знают. В Екатеринбурге считают, что команду России вновь намеренно ослабляют — это повторение ситуации с основной сборной. Но сдаваться без борьбы наши спортсмены не привыкли. Если их фамилии не появятся в окончательных списках приглашенных, они будут отстаивать свое право на участие в суде.