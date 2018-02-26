Жители Екатеринбурга собрали тысячи книг для детдомов и приютов

Десять дней горожане несли туда энциклопедии, сказки и сборники, чтобы пополнить фонды детских домов и приютов области. В подарочную коллекцию вошла как научная, так и художественная литература. Для самых маленьких горожане приносили книги-игрушки, а также настольные игры. Причем, многие не просто оставляли тома в библиотеках, но и вкладывали в них открытки с пожеланиями для будущих владельцев. Огромный вклад в акцию внёс Фонд святой Екатерины, который приобрел для детей полторы тысячи экземпляров и сотни игрушек. Всего же удалось собрать две с половиной тысячи книжек. Их доставкой в детские учреждения теперь займутся волонтеры. Правда, перед этим подарки предстоит расфасовать.