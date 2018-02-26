Житель Асбеста создал музей, посмотреть на который едут со всего мира

Юрий Швецов реставрирует старые мотоциклы и автомобили

Из того, что было, Юрий Васильевич слепил уже с десяток мотоциклов. А большинство из них еще и поставил на колеса. Этот деревянный байк, к примеру, развивает скорость до 40 километров в час. Он — один из первых опытов мастера и пожалуй самый популярный экспонат в его любительском музее. Реставрацией военных вещей Юрий Васильевич занимается несколько лет. Работ накопилось так много, что хватило на собственный музей. Коллекцию разместили на базе местного военно-патриотического клуба. В импровизированной экспозиции уже около сотни различных экспонатов: ретро-автомобили, мотоциклы, награды, военная форма. Большинство раритетов — подарок горожан. В музейный вид их привел Юрий Васильевич. Так, на отреставрированной им технике в Асбесте даже открывали Парад Победы. Теперь планы по развитию музея у мужчины — наполеоновские. Сокровищница уже стала местной достопримечательностью. Посмотреть на редкую технику времен Великой Отечественной приезжают даже из-за границы. Правда, вместе с усилением внимания туристов к музею стал расти и интерес перекупщиков. Юрий признается: его уже атаковали просьбами продать мотоциклы или авто. Но мастер остается непреклонен — говорит, для него каждый из экспонатов — бесценен.

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