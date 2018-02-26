В заповеднике Денежкин камень пересчитали лесных обитателей

Прежде, чем приступить к подсчету лесных жителей, переписчики ломают голову над непростой задачкой — как прицепить сани с рюкзаками к снегоходу. Впереди 2 часа езды по заснеженному лесу. Всего работникам заповедника предстоит преодолеть 200 километров по хребту Еловский Урал. Там они ищут следы всех, кто крупнее мыши, но меньше медведя — чтобы обновить статистику. Ради точных данных порой приходится вставать на лыжи. Ситуация скользкая, но учетчики смело идут вперед, не забывая загибать пальцы. Именно так считают следы лосей, косуль, зайцев и куниц. Перепись диких животных — дело непростое. Главное, говорят специалисты, не запутаться в следах: не посчитать одни и те же несколько раз. Чтобы исключить погрешность, учтенные отпечатки отмечают особым способом. Параллельно сотрудники замеряют… сугробы. Учитывая их высоту, можно предугадать — каких нынче животных больше в этой местности. К примеру, заяц не живет там, где много снега. Но нынешний покров косому подходит. Рабочий день переписчиков длится от рассвета до заката. После этого — отдых в спартанских условиях. Вместо воды снег, из еды – батон и мюсли 2 раза в день. И так 5 суток. За это время учетчики должны посчитать все свежие следы — чтобы оставить след в так называемой летописи природы. Для заповедника это самый важный документ. Несмотря на трудности, говорят в заповеднике, зима — идеальное время для учета. Лучше в морозы считать следы, чем гоняться за животными летом. Звери не горят желанием быть подсчитанными.