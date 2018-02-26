В Екатеринбурге водитель потерял сознание прямо во время движения

Оставшаяся без управления иномарка сперва вылетела на встречку, затем на тротуар

Прохожий успел отскочить только чудом. Очевидцы признаются, сперва подумали, что водитель пьян. Но оказалось, 50-летнему мужчине внезапно стало плохо — у него заболело сердце и резко упало давление. Медики срочно увезли его в больницу. Разбитая машина какое-то время простояла на месте ДТП. Оказалось, прежде чем въехать в забор, водитель проехался по парковке и смял около десятка стоящих там автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.

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