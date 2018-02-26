В Екатеринбурге водитель потерял сознание прямо во время движения

Прохожий успел отскочить только чудом. Очевидцы признаются, сперва подумали, что водитель пьян. Но оказалось, 50-летнему мужчине внезапно стало плохо — у него заболело сердце и резко упало давление. Медики срочно увезли его в больницу. Разбитая машина какое-то время простояла на месте ДТП. Оказалось, прежде чем въехать в забор, водитель проехался по парковке и смял около десятка стоящих там автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.