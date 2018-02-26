В доме на Кировградской после капремонта сыпется штукатурка

Лишь чудом серьезно никто не пострадал: одному осколком оцарапало руку. Для жителей это — как снег на голову. По словам местных, замечания строителям люди делали, еще когда шел ремонт. Было видно, что потолок находится под нагрузкой. По подрядчики пообещали заняться душевой после. Однако подрядчик, проводивший работы, нашему вниманию удивился. Во-первых , внутренний ремонт не является капитальным. А, во-вторых , кровля была сдана еще в октябре. В управляющей компании об обрушении тоже узнали только от журналистов. И довольно оперативно отреагировали. На будущее: все обращения, договоренности и тем более обещания нужно оформлять в письменном виде. Только в этом случае при возникновении спора вы без проблем сможете отстоять свою правоту.