Лишь чудом серьезно никто не пострадал: одному осколком оцарапало руку. Для жителей это — как снег на голову. По словам местных, замечания строителям люди делали, еще когда шел ремонт. Было видно, что потолок находится под нагрузкой. По подрядчики пообещали заняться душевой после. Однако подрядчик, проводивший работы, нашему вниманию удивился.
В доме на Кировградской после капремонта сыпется штукатурка
Жители дома недовольны работой строителей
Лишь чудом серьезно никто не пострадал: одному осколком оцарапало руку. Для жителей это — как снег на голову. По словам местных, замечания строителям люди делали, еще когда шел ремонт. Было видно, что потолок находится под нагрузкой. По подрядчики пообещали заняться душевой после. Однако подрядчик, проводивший работы, нашему вниманию удивился.