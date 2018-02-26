Россияне, спустя 26 лет, стали чемпионами главных зимних игр планеты. За финальным поединком, который в интернете окрестили «валидольным», игроки «Автомобилиста» следили на рабочем месте. В этой исторической победе есть заслуга и воспитанника уральского хоккея — Павла Дацюка. Капитан сборной — один из самых опытных спортсменов в команде. Теперь он — член Золотого клуба, завоевавший три крупнейших кубка: чемпионата мира, олимпиады и Стенли. Бывший тренер Дацюка этому успеху не удивляется. Судя по соцсетям, воскресное утро у миллионов россиян началось одинаково — и к огромной радости поклонников хоккея, стало добрым. Свердловские болельщики отмечали постом каждую шайбу, на удачу — делились фотографиями с лидером нашей сборной, Павлом Дацюком, и надрывали голосовые связки. Из Екатеринбурга за судьбоносным матчем следил и первый тренер героя игры — нападающего Кирилла Капризова — он забил победный гол. Самого юного форварда в команде Андрей Ремович знает больше десяти лет. В новокузнецкий клуб Кирилл пришел в 8. Но уже тогда, делится тренер, были видны его лидерские замашки. И хотя Капризов давно играет
Тренер Павла Дацюка оценил победу олимпийской сборной России
Екатеринбуржец собрал все главные хоккейные награды мира
Россияне, спустя 26 лет, стали чемпионами главных зимних игр планеты. За финальным поединком, который в интернете окрестили «валидольным», игроки «Автомобилиста» следили на рабочем месте. В этой исторической победе есть заслуга и воспитанника уральского хоккея — Павла Дацюка. Капитан сборной — один из самых опытных спортсменов в команде. Теперь он — член Золотого клуба, завоевавший три крупнейших кубка: чемпионата мира, олимпиады и Стенли. Бывший тренер Дацюка этому успеху не удивляется. Судя по соцсетям, воскресное утро у миллионов россиян началось одинаково — и к огромной радости поклонников хоккея, стало добрым. Свердловские болельщики отмечали постом каждую шайбу, на удачу — делились фотографиями с лидером нашей сборной, Павлом Дацюком, и надрывали голосовые связки. Из Екатеринбурга за судьбоносным матчем следил и первый тренер героя игры — нападающего Кирилла Капризова — он забил победный гол. Самого юного форварда в команде Андрей Ремович знает больше десяти лет. В новокузнецкий клуб Кирилл пришел в 8. Но уже тогда, делится тренер, были видны его лидерские замашки. И хотя Капризов давно играет