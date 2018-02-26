Тренер Павла Дацюка оценил победу олимпийской сборной России

Россияне, спустя 26 лет, стали чемпионами главных зимних игр планеты. За финальным поединком, который в интернете окрестили «валидольным», игроки «Автомобилиста» следили на рабочем месте. В этой исторической победе есть заслуга и воспитанника уральского хоккея — Павла Дацюка. Капитан сборной — один из самых опытных спортсменов в команде. Теперь он — член Золотого клуба, завоевавший три крупнейших кубка: чемпионата мира, олимпиады и Стенли. Бывший тренер Дацюка этому успеху не удивляется. Судя по соцсетям, воскресное утро у миллионов россиян началось одинаково — и к огромной радости поклонников хоккея, стало добрым. Свердловские болельщики отмечали постом каждую шайбу, на удачу — делились фотографиями с лидером нашей сборной, Павлом Дацюком, и надрывали голосовые связки. Из Екатеринбурга за судьбоносным матчем следил и первый тренер героя игры — нападающего Кирилла Капризова — он забил победный гол. Самого юного форварда в команде Андрей Ремович знает больше десяти лет. В новокузнецкий клуб Кирилл пришел в 8. Но уже тогда, делится тренер, были видны его лидерские замашки. И хотя Капризов давно играет по-взрослому — в других клубах и странах — учитель следит за учеником. И гордится его первой серьезной победой. Екатеринбург с нетерпением ждет приезда новоиспеченного олимпийца Дацюка. Но тот возвращаться не спешит. Сразу после Олимпиады у него начнется Чемпионат России, в котором он выступает за питерский клуб СКА.