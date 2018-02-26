Майк Тайсон отправил соперника в нокаут в Екатеринбурге

Правда, драка была виртуальной. Символический бой многократный чемпион провел в будущем здании уральской академии единоборств. А после — вместе с прославленным российским боксером Костей Дзю — устроил мастер-класс: массовую тренировку для сотни молодых бойцов. Места для всех желающих в зале не хватило. Кроме того, на встрече боксеры поделились тонкостями тактики и философией своего успеха. Ну, а на последок Майкл пожелал уральцам побед и посоветовал всеми силами поддерживать юных спортсменов.