Майк Тайсон отправил соперника в нокаут в Екатеринбурге

Он провел показательный бой для российских боксеров

Правда, драка была виртуальной. Символический бой многократный чемпион провел в будущем здании уральской академии единоборств. А после — вместе с прославленным российским боксером Костей Дзю — устроил мастер-класс: массовую тренировку для сотни молодых бойцов. Места для всех желающих в зале не хватило. Кроме того, на встрече боксеры поделились тонкостями тактики и философией своего успеха. Ну, а на последок Майкл пожелал уральцам побед и посоветовал всеми силами поддерживать юных спортсменов.

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