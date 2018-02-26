300 рублей дороже жизни? МЧС рекомендует купить спасительный прибор

Ни дома, ни большой семьи — все самое важное в жизни супругов из Благовещенского превратилось в пепел. Не исключено, что в этом виноваты сами хозяева — пожар начался из-за непотушенной сигареты. Последствия беспечности ужасают. Почему взрослые не смогли вызволить из огненной ловушки всех детей, следователям еще предстоит установить. Но подобные трагедии в области стали случаться с пугающей регулярностью. В начале года в Полевском двое малышей погибли после того, как их мать, спасаясь от пожара, прыгнула с балкона. Вслед за ней троих ребят в горящей квартире бросил отец из Екатеринбурга. Эти истории — словно под копирку. Родители в пьяном угаре забывают про безопасность, а когда становится совсем жарко — и про детей. Учитывая это, после последней трагедии свердловское МЧС выступило с инициативой — оборудовать жилища неблагополучных семей пожарной сигнализацией. Такая коробочка, в среднем, стоит около 500 рублей, но ей цены нет, говорят специалисты. Датчик реагирует на любой дым и может предупредить об опасности не только хозяев квартиры, но и соседей. Так, по мнению экспертов, можно выиграть первые — самые важные минуты — для спасения. Спасатели настаивают, что подобные устройства обязательно должны быть в хозяйстве каждой многодетной, а также проблемной семьи. Если инициативу поддержат, проследить за этим поручат муниципальным властям. Впрочем, купить сигнализацию специалисты советуют всем свердловчанам — чтобы защитить себя и родных. Ведь от пожаров не застрахован никто.