Жители Химмаша грудью встали против сноса легендарного ДК

За культуру горожане встали грудью. Жители Химмаша просят спасти местный Дворец культуры. Легендарное здание хотят снести и построить на его месте жилой комплекс. Шатким положение ДК стало несколько лет назад — когда здание попало в частные руки. Часть помещений тут же отдали коммерсантам. К счастью, кружки продолжали работать. ДК на Химмаше работает уже полвека. Старожилы вспоминают: с самого открытия он был настоящим центром притяжения горожан. И взрослые, и дети занимались в бальной и кино — студии, музыкальных и спортивных кружках. Именно здесь находилась крупнейшая в районе библиотека. Химмашевцы уже однажды спасли центр — в лихие девяностые. Сегодня здесь занимается почти тысяча ребят — новое поколение химмашевцев. Полина и Ариша в коллективе танцуют уже пятый год. И родители уже ломают голову — чем займутся их дети, если зал снесут. На просьбы местных сохранить ДК собственник разводит руками — мол, здание давно обветшало. А капитальный ремонт — пустая трата денег. Но на сторону горожан сегодня встали и чиновники. В администрации уверяют — здание сносить нельзя. По закону, оно стоит на земле для социально-культурных объектов. Ждать, пока здание не снесут, химмашевцы не намерены. Вскоре они планируют выйти на очередной митинг — просить помощи они будут и у областных властей.