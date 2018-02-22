После сюжета на ТВ у пенсионерки, которая 2 года жила на улице, нашелся сын

Он рассказал, что долгое время считал мать умершей

В последний раз они виделись 20 лет назад. Уже отчаявшись отыскать мать, Виктор на днях увидел ее в выпуске новостей. Оказалось, все эти годы Надежда Афанасьевна скиталась по области — жила на дачах, у знакомых, ночевала в подъездах. Ее последнее пристанище — ларек на рынке, который бабушке помогли хоть немного обустроить сердобольные горожане. Они же рассказали о бездомной журналистам. Два дня назад женщину пристроили в социальный приют, а накануне туда позвонил ее сын. Завтра Виктор планирует забрать родную мать домой, в Тугулым. У бабушки уже есть невестка и внуки

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