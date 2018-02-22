Политический треш: уральцев пытаются заманить на выборы частушками и репом

Серьезные лица, незатейливая подтанцовка и запоминающийся припев. Этот клип, действительно, привлекает внимание. Правда, не столько к выборам, сколько к такой форме агитации за участие. В ролике все смешалось: пенсионеры, кадеты, реперы и местные гопники. Этот ролик появился в сети позавчера — и уже собрал на Youtube пять тысяч просмотров. Для создавшей его телекомпании Новоуральска это можно считать успехом. Ради этой идеи свои голоса отдали пенсионеры из местного хора. Сами они на выборы ходят постоянно, а вот молодежь, говорят, порой не дозваться. Пришлось экспериментировать со стилем призывов. До выборов президента остается меньше месяца. О важнейшем для страны событии гражданам напоминают десятки роликов. Самые популярные — вирусные — зазывают на участки весьма необычным способом. В основном, это юмор ниже пояса. Большинство экспертов и блогеров подобное творчество не оценили — мол, это попахивает креативом образца 90ых. Но пользователям нравится — об этом говорят тысячи лайков и миллионы просмотров. Современный электорат, похоже, привлекает популярность. Так, уральских студентов на участки зазывают известные телефонные хулиганы — пранкеры Вован и Лексус. 18+, по мнению политологов, и есть целевая аудитория избиркома. Но заставить молодежь сделать выбор нелегко. Помогают шоумены, блогеры и юмористы — одном словом, те, кто на виду. Но в Новоуральске все-таки делают ставку на старшее поколение. Авторитет в их клипе — пенсионеры. Ход рискованный, но, похоже, верный — ролик уже попал в ленту всемирно известного интернет-сообщества.