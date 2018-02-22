Плотник-самоучка сделал деревянный парк аттракционов в Дендропарке

Плотник-самоучка умудрился сделать детскую площадку из обычных обрубков. Никаких эскизов и чертежей — все планы он построил лишь в голове. Полжизни мужчина провел в подземельях — 27 лет работал шахтером. Говорит, там и научился не сидеть сложа руки. Вот и выйдя на пенсию нашел себе занятие — строить сказку для малышей. Денег за труды плотник, разумеется, не берет. Теперь Шакирьян — самый известный дедушка в местных краях. Он не только следит за площадкой, но играет на ней с малышами. Родители новый парк аттракционов тоже облюбовали. Ведь раньше детям здесь разгуляться было негде. Мамы и папы не устают благодарить плотника за его труд. Но для самого умельца лучшая награда — детские улыбки. Теперь в планах мастера сделать кормушки для птиц и соорудить новые веревочные качели. Но сперва нужно закончить основную работу: недоделки мастер оставлять не привык.