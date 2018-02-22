Заступив на службу, патрульные первым делом изучают криминальную хронику и встают на стражу порядка. Это только кажется, что будни полицейских — сплошь погони, задержания и облавы. На самом деле, наряд ППС выполняет самую черную работу: сотрудники совершают обходы, проверяют тревожные звонки. Телефон в дежурной части не смолкает ни на минуту.
Город не спит: ночной рейд патрульно-постовой службы
Чтобы город спал спокойно, на темные улицы выходит ночной дозор
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четверг 22 Февраля 2018
Город не спит: ночной рейд патрульно-постовой службы