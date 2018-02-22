10 домов на Луганской остались без коммунального обслуживания

О том, что их бросили, жители узнали из декабрьских квитанций. В управляющей компании сказали, что это решение общего собрания собственников. Увидев протокол, они глазам не поверили. Жителям предложили напрямую заключить договоры с поставщиками воды, света и тепла. Но кто будет отвечать за содержание жилья, непонятно. Из-за этого уже возникла проблема по вывозу мусора. В управляющей компании рассказали, что мусор пока вывозят их работники. При желании жителей они дальше готовы следить за чистотой. Что касается договора, то его расторгли исключительно по воле собственников. Но если собственники вправе сменить управдома в любой момент, то у компании таких полномочий нет, говорят юристы. Пока дальнейшая судьба дома не решена, бросать его, по закону, нельзя. Жители уже обратились с заявлениями в ДЖН и прокуратуру, чтобы выяснить правомерность полученных протоколов. положительный ответ — говорят юристы — возможен лишь в случае, если собрание действительно не проводилось.