Телебашня исчезла: сервис онлайн-карт стер сооружение из памяти

Как рассказал представитель Яндекса в регионе, сервис из официальных источников узнал о предстоящем сносе башне и решил к этому моменту актуализировать карты Екатеринбурга. Когда же появилась информация о переносе даты разрушения, высотку пришлось вернуть на место. Через несколько дней, после обновления карт, знаменитый недострой вновь на них появится. Впрочем, будущее, которое столь оперативно нарисовали в интернете, все же станет реальностью, говорят собственники. Ликвидация телебашни — вопрос решенный. На этом месте появится ледовая арена, которая станет домашней площадкой для клуба «Автомобилист».