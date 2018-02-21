Не дом, а канализация: подвал многоэтажки на Агрономической топит нечистотами

Запах сточных вод жители впервые почувствовали почти месяц назад. И поскольку он идет из подвала, соседи предположили, что там образовался засор. С той поры председатель совета дома потеряла покой. Однако телефон оборвали не только Галине, но и коммунальщикам. С ними жители связывались не раз, но, говорят, в ответ слышали лишь обещания. Тем временем, зловония достигли уже 9-го этажа. Специалисты же объясняют: после устранения засора запах сразу не выветривается. Для этого нужно время. Чтобы не гадать, мы попросили коммунальщиков открыть подвал. Картина предстала безрадостная. Как выяснилось, засор образовался снова. Уже четвертый за последние полторы недели. На наших глазах сливную трубу прочистили. На это у рабочих ушло полчаса. Оказалось, причиной засора стала выброшенная в унитаз тряпка. Засоры и вытекающие из-за них последствия так и будут продолжаться, пока несознательные жильцы не усвоят простое правило. Используя унитаз в качестве мусоропровода, вы своими руками отравляете жизнь всему дому.