Классика под соусом авангарда: в оперном театре возродили легендарную Пахиту

Неожиданные повороты — «коронный трюк» нового спектакля. С одной стороны, это классический балет «Пахита». Но с другой — аранжировки, созданные специально для постановки, необычные технические приемы и современный взгляд на хореографию делают его уникальным. За образец взяли оригинал середины 19го века — балет в 3 актах. Но от него, по сути, остался лишь сюжет: история девушки Пахиты, которая росла в таборе и долгое время не знала о том, что цыганам она не родня. Но все остальное пришлось переделывать. К примеру, партитура переписана на 90 процентов — составляя ее, композитор до мозолей натер пальцы. Измениться до неузнаваемости пришлось и артистам. К примеру, ради главной роли — хрупкая по натуре балерина Мики Нисигути превратилась в женщину с сильным характером. Впрочем, в балете не только профессиональные артисты. В постановке задействовали и телеведущую Ольгу Павлову. Она хоть и занималась долгое время танцами, но сейчас — на сцене оперного — выступает в более привычной для себя роли. Но раскрывать все секреты нового спектакля постановщики отказались. Сказали лишь, что во 2ом и 3ем акте будут не только выпуск новостей, но и черно-белое кино. Рассмотреть все это в деталях зрители смогут уже завтра. Если, конечно, смогут достать билеты на премьерные показы.