Екатеринбург готов к встрече футбольных болельщиков

Весна на футбольном поле наступит по календарю — с газона сойдет снежный покров, и он станет зеленым. Впрочем, как будет выглядеть Екатеринбург-арена во время чемпионата мира, представить уже несложно. Стадион полностью готов к матчам. Спортивные баталии в деталях увидят все зрители. Прогулку в будущее — в июнь 2018го — сегодня совершает комиссия Совета Федерации. В начале лета весь город болеть футболом. Но чтобы это не обернулось реальными проблемами со здоровьем, к Мундиалю готовятся и врачи. В первой областной, в случае чего, обещают оказать медицинскую помощь всем нуждающимся. Помощь гостям и участникам будут оказывать не только медики, но и волонтеры. С них, кстати, много иностранцев. Обучением добровольцев в центре подготовки займутся в апреле — чтобы они не позабыли приобретенных навыков до начала чемпионата. Помимо этого, к приему гостей уже готовы гостиницы, рестораны и общественный транспорт. Остались лишь финальные штрихи в виде генеральной уборки. Но уже проделанную городом работу московская комиссия оценила на отлично. Репетицию Мундиаля в Екатеринбурге проведут весной. Первого апреля в городе — на центральном стадионе — состоится тестовый матч, который покажет, готово ли поле и город к большому футболу.