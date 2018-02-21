Беременная официантка осталась без декретных и трудовой книжки

Эта форма — единственное доказательство Юлиного трудоустройства. Сдать ее девушка не решается — боится, что останется безработной за пару месяцев до рождения ребенка. По ее словам, узнав, что официантка беременна и планирует уйти в декрет, начальство решило ее уволить. В кафе Юлия устроилась год назад. Думала, будет работать официально, поэтому отдала трудовую книжку и подписала договор. Но забеременев, горожанка неожиданно узнала, что все подписанные ею документы недействительны. Сегодня в кафе и вовсе сделали вид, что такую сотрудницу не знают. В подобных случаях юристы советуют не медлить и обращаться в трудовую инспекцию. Ее сотрудники смогут установить, в каких договорных отношениях с кафе состояла Юлия. Если договор был трудовым, уволить ее не имеют права. По закону, ей полагаются выплаты. Если же договор был гражданско-правовым, женщина может рассчитывать на социальные выплаты. Они же предусмотрены в случае ликвидации компании. Хотя Юлия считает — это лишь уловка начальства. В интернете, говорит, по-прежнему висит объявление о поиске нового официанта.