Осталась без подарка: Екатеринбургская бабушка не смогла поздравить внучку с Новым годом

Пенсионерка отправила посылку в Крым три недели назад, но она затерялась.

Катя с родителями переехала в Крым по рекомендации врачей. Но бабушка внучку не забывает. И на Новый год решила ее порадовать. Раиса Степановна отслеживала движение посылки через свое отделение. Но через две недели она вдруг пропала. Вместе с хозяйкой, похоже переживает, и кошка Тигрюша. Оказалось, Раиса Степановна не одинока. Перед праздниками почтовики загружены по полной. Бывает, отправления теряются. Чтобы можно было легко отыскать пропажу, юристы рекомендуют составлять опись содержимого и оценивать его стоимость. Для внештатных ситуаций — говорят связисты — существует телефон горячей линии. Для начала нужно просто позвонить. По нашей просьбе екатеринбургские почтовики связались с коллегами в Краснодаре и посылку нашли.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПОЧТЫ РОССИИ: 8-800-2005-888

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