Екатеринбургских бомжей поздравили с Новым годом

Благотворители накормили бездомных и нуждающихся сытным обедом и подарили им полезные подарки.

Желающих попасть на праздничный обед много. За праздничным настроением и едой сюда пришли малоимущие, бомжи, беженцы — словом, те, кто оказался в беде. Поваров длинная очередь к раздаче не пугает. Обещают, что вкусностей хватит на всех, ведь трапеза рассчитана на полторы тысячи человек. В праздничном меню — сытные блюда: суп, пюре с рыбой, хлеб и овощи. Так что голодным не ушел никто. Хотя, по словам организаторов, куда важнее настроение, которое здесь дарят

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Екатеринбургских бомжей поздравили с Новым годом