Что год грядущий нам готовит? Александр Якоб рассказал о планах на 2018

У сити-менеджера есть традиция. Каждый год в конце декабря он подводит итоги года. Но сегодня на пресс-конференции журналисты спрашивают только о будущем. Что не удивительно — 2018будет богат на события самых разных уровней. Начнется календарный год со старых новых полномочий. Екатеринбургу, наконец-то, вернут еще несколько прав и свобод в части градостроительства. За областью останется лишь выдача разрешений на стройку и приемка объектов. Не исключено, что в будущем город вновь станет распоряжаться и неразграниченными землями. Главным событием весны в Екатеринбурге — как и во всей стране — станут выборы президента. Новый политический год в России начнется 18 марта. Но готовиться к нему уже начали. А право горожан на хорошие дороги чиновники обещают реализовать летом. На ремонт улиц в следующем году выделят полтора миллиарда рублей. Менять асфальт будут, в первую очередь, на окраинах. Ведь в центре в это время пройдут игры Чемпионата мира по футболу. В Екатеринбург в июне приедут 8 сборных. К встрече уже всё готово: спортсменов ждут Екатеринбург-арена и 4 тренировочных поля. Последнее — на Химмаше — торжественно открыли сегодня. И это только начало. Летом одно крупное событие будет следовать за другим. Сразу после Мундиаля город встретит гостей Иннопрома и фестиваля Царские дни. В 2018 исполняется 100 лет со дня расстрела царской семьи — ради такого в Екатеринбург приедет патриарх Кирилл. А в августе круглую дату отметит сам город — ему 295. Осенью в екатеринбуржцах вновь проснется интерес к политике. В сентябре состоятся выборы в Городскую думу. Истекает срок полномочий и у самого Александра Якоба. Останется ли система управления двуглавой или вернется сильный мэр — покажет время. Ноябрь в городском календаре выделят красным цветом. В Париже выберут столицу всемирной выставки ЭКСПО-2025. Если Екатеринбург выиграет в этой гонке, то для уральской столицы — без преувеличения — начнется новый этап жизни. Хороший подарок на юбилей.