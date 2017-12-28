«Был грохот, а потом пелена»: на Вишневой самосвал снес теплотрассу

Эта ночь для жителей Вишнёвой прошла, как в тумане. После полуночи их разбудил жуткий грохот. Что случилось, люди поняли не сразу, ведь причину шума окружила густая пелена. Оказалось, в проходящую у многоквартирника теплотрассу в темноте въехал самосвал. Грузовик снес тепломагистраль. И похоже, пытался скрыться с места ДТП, да не смог — оказался зажат упавшей конструкцией. Вокруг самосвала тут же образовалась лужа, жильцы, увидев масштабы ЧП, вызвали аварийную службу. Среди ночи соседям пришлось утепляться: доставать зимние вещи и дополнительные одеяла. Приехавшая на утро администрация сообщила собственникам, что чинить поврежденную тепломагистраль они не будут. Такой ответ очень удивил жителей. Они уверены — всему виной сам дом, который два года назад был признан аварийным. Жильцы считают, что их попросту хотят выжить из собственных квартир, а эта авария была заранее спланирована. Но в администрации уверяют: это лишь домыслы, и к самосвалу они не имеют никакого отношения. А восстанавливать тепло в доме чиновники не собираются совсем не из вредности. Обещания чиновники уже выполнили — жители получили адреса временных квартир, куда смогут переехать к новому году. Между тем с горе-водителем все еще работают полицейские. Они подозревают, что мужчина был в наркотическом опьянении. Так ли это, покажет экспертиза.