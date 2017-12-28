15 лет за убийство пристава! Виталия Сиволапа отправили за решетку

Сарказм тут неуместен — ведь Виталия Сиволапа отправляют за решетку на 15 лет. Мужчину осудили за убийство. Теперь уже точно установлено, что год назад он сбросил бутылку на голову судебного пристава. Получив тяжелейшую травму, тот полгода пробыл в коме — и скончался. Суровым приговор оказался неспроста — в момент трагедии пристав Сергей Дмитриев был при исполнении. С коллегами он приехал арестовывать внедорожник Сиволапа — в счет уплаты многомиллионного долга. Отдавать машину по-хорошему тот не захотел. Сперва угрожал исполнителям расправой, а потом перешел от слов к делу. Но сам обвиняемый утверждает, что бутылку не брал, не бросал, и вообще — его подставили. Однако экспертиза подтвердила — на бутылке именно его отпечатки. Как Сиволап мог так поступить, родные и коллеги погибшего до сих пор не понимают. О Сергее они отзываются тепло — говорят, пристав был душой компании — и дома, и на работе. Теперь Виталий Сиволап должен будет заплатить за преступление: отдать семье погибшего четыре с половиной миллиона рублей и 7 лет выплачивать несовершеннолетнему сыну пристава ежемесячное пособие. Вот только отца и мужа безутешным родственникам уже не вернуть.