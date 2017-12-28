Сарказм тут неуместен — ведь Виталия Сиволапа отправляют за решетку на 15 лет. Мужчину осудили за убийство. Теперь уже точно установлено, что год назад он сбросил бутылку на голову судебного пристава. Получив тяжелейшую травму, тот полгода пробыл в коме — и скончался. Суровым приговор оказался неспроста — в момент трагедии пристав Сергей Дмитриев был при исполнении. С коллегами он приехал арестовывать внедорожник Сиволапа — в счет уплаты многомиллионного долга. Отдавать машину
15 лет за убийство пристава! Виталия Сиволапа отправили за решетку
В октябре 2016 бизнесмен кинул на голову исполнителя бутылку.
Сарказм тут неуместен — ведь Виталия Сиволапа отправляют за решетку на 15 лет. Мужчину осудили за убийство. Теперь уже точно установлено, что год назад он сбросил бутылку на голову судебного пристава. Получив тяжелейшую травму, тот полгода пробыл в коме — и скончался. Суровым приговор оказался неспроста — в момент трагедии пристав Сергей Дмитриев был при исполнении. С коллегами он приехал арестовывать внедорожник Сиволапа — в счет уплаты многомиллионного долга. Отдавать машину