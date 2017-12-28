15 лет за убийство пристава! Виталия Сиволапа отправили за решетку

В октябре 2016 бизнесмен кинул на голову исполнителя бутылку.

Сарказм тут неуместен — ведь Виталия Сиволапа отправляют за решетку на 15 лет. Мужчину осудили за убийство. Теперь уже точно установлено, что год назад он сбросил бутылку на голову судебного пристава. Получив тяжелейшую травму, тот полгода пробыл в коме — и скончался. Суровым приговор оказался неспроста — в момент трагедии пристав Сергей Дмитриев был при исполнении. С коллегами он приехал арестовывать внедорожник Сиволапа — в счет уплаты многомиллионного долга. Отдавать машину по-хорошему тот не захотел. Сперва угрожал исполнителям расправой, а потом перешел от слов к делу. Но сам обвиняемый утверждает, что бутылку не брал, не бросал, и вообще — его подставили. Однако экспертиза подтвердила — на бутылке именно его отпечатки. Как Сиволап мог так поступить, родные и коллеги погибшего до сих пор не понимают. О Сергее они отзываются тепло — говорят, пристав был душой компании — и дома, и на работе. Теперь Виталий Сиволап должен будет заплатить за преступление: отдать семье погибшего четыре с половиной миллиона рублей и 7 лет выплачивать несовершеннолетнему сыну пристава ежемесячное пособие. Вот только отца и мужа безутешным родственникам уже не вернуть.

Также в разделе Криминал

В Екатеринбурге осудили мужчину, который украл 34 велосипеда
16.03.2018
В Екатеринбурге осудили мужчину, который украл 34 велосипеда
Фиктивные ДТП ради страховки! Банду автомошенников задержали в Екатеринбурге
03.08.2017
Фиктивные ДТП ради страховки! Банду автомошенников задержали в Екатеринбурге
Преступников стало больше: областной суд обнародовал статистику правонарушений
20.02.2018
Преступников стало больше: областной суд обнародовал статистику правонарушений
Перестрелка в духе 90-ых: в Цыганском поселке в массовой бойне погибли двое человек, семеро – в больнице
05.09.2016
Перестрелка в духе 90-ых: в Цыганском поселке в массовой бойне погибли двое человек, семеро – в больнице
четверг 28 Декабря 2017
15 лет за убийство пристава! Виталия Сиволапа отправили за решетку