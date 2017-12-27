С осени мерзнут! В доме на Кауровской три месяца не греют батареи

Они остыли сразу же после капитального ремонта.

Жители грешат на подрядчика — ведь год назад они изнывали от жары. К батареям, рассказывают, раньше прикоснуться нельзя было. Теперь все иначе. Вопросы к рабочим у жителей возникли еще во время ремонта, но исправить недочеты тогда не получилось. Поэтому сейчас в подъезде теплее, чем в квартире. Как гласят объявления на подъездах, претензии к качеству ремонта принимают в управляющей компании. Но, по словам жителей, коммунальщики отправляют их к подрядчикам. Есть ли акты приемки работ, люди не знают. Система отопления дома не принята, сообщили нам управленцы. Жалобы жителей уже услышали и рабочие, и контролирующий орган. Кроме того, проверка, проведенная коммунальщиками показала, что на вводе в дом параметры отопления ниже нормы. Уже достигнута договоренность, что сегодня представители управляющей и ресурсоснабжающей компаний совместными усилиями приступят к решению этой проблемы.

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