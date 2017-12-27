Праздничное настроение своими руками: Екатеринбуржцы наряжают дома и дворы

Чем ярче атрибутика, тем теплее на душе, — говорят активисты.

В этом доме на ЖБИ последние дни года решили скрасить местные пенсионеры. Говорят, в квартирах у них уже праздник, а вот за пределами — серые будни. Поэтому жители купили и смастерили самостоятельно игрушки и гирлянды — и повесили их в подъездах и на дворовую ёлку. Пока радость в массы несут только пожилые горожане — молодежи в рядах активистов не видно. Даже на стремянку приходится взбираться пенсионерам. Зато рвение жильцов оценили в управляющей компании. Там обещают поощрить самых старательных собственников.

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Праздничное настроение своими руками: Екатеринбуржцы наряжают дома и дворы