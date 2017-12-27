Подарки прилетели! В Екатеринбурге в 1,5 раза увеличился поток посылок из-за рубежа

Кольцовскую таможню буквально завалили подарками. В преддверии праздника здесь трудятся не покладая рук. Новогодних посылок горожанам в этом году пришло в полтора раза больше, чем в прошлом. Чтобы успеть все проверить, почте даже пришлось увеличить штат. Чаще всего в декабре через рентген проезжают гирлянды, сувениры, одежда и елочные игрушки. Но встречаются и опасные подарки. Подозрительные посылки здесь проверяют особенно тщательно. Ведь часто нарушители хитрят, пряча камеры и диктофоны в обычные вещи. Например, очки, часы или ручки. Среди новинок — гирлянда со скрытой видеокамерой. Такие девайсы контролеры вычисляют на раз. Если в содержимом посылки таможенники сомневаются, ее вскрывают при свидетелях. В этой коробке и правда оказались не простые часы. С микрофоном и флешкой для хранения записей. Но порой подозрительные вещи оказываются просто чьей-то шуткой. Но таможенникам сейчас не до развлечений. Они работают 24 часа в сутки. Чтобы новогодние подарки вовремя оказались под елкой.