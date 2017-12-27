Подарки пациентам: областной детской больнице подарили сотню новых кроваток

По словам врачей, мебель в больничном комплексе обновляется постоянно. Ведь на высоком уровне должна быть не только медицинская помощь, но и условия пребывания пациентов. 92 функциональные кровати установили в трех отделениях ОДКБ. Спинки специальной мебели сделаны из антивандального пластика, что защитит детишек от травм и синяков.

А ортопедические матрасы помогут уберечь больных от пролежней — они не промокают и легко моются. Отмечу, что кроватки здесь появились благодаря сотрудничеству больницы с Фондом Святой Екатерины. Благотворители уже закупили для лечебницы уникальное хирургическое оборудование и построили игровую площадку в восстановительном центре. Пациенты новшества уже оценили.