Думали, что умерла! Свердловские дальнобойщики на трассе спасли олениху

Этот сюрприз, как снег на голову, точнее — Снежинка. Так в транспортной компании назвали новую обитательницу склада. На олениху, которая теперь местный символ, дальнобойщики наткнулись на трассе под Новым Уренгоем. Бедное животное лежало на дороге без сознания. По дороге зверь пришел в себя. Его привезли на склад и показали ветеринару. Тот не нашел у оленя никаких повреждений и сообщил, что это 6-летняя самка, которая, по всей видимости, отбилась от стада. Чтобы Снежинка, привыкшая к морозам, не растаяла в Екатеринбурге, ее поселили в уличный вольер. Здесь впору зоопарк открывать, шутят шоферы. Братьев меньших в рейсах они находят часто — на дороге, в фурах или коробках. Бросать подкидышей на произвол судьбы дальнобойщикам жалко. Поэтому животных, повстречавшихся на пути, некоторые везут прямо домой. По словам дальнобойщиков, рано или поздно дом найдут для обитателей их автопарка. Транспортники считают себя в ответе за тех, кого подвезли — поэтому ищут для них добрые руки. Вот и северная гостья вскоре должна обрести новое пристанище.