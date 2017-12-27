«Дегустация» 17-метрового торта: в Екатеринбурге приняли ледовый городок

Официальное открытие состоится 29 декабря в 17:00

На кухне ледового городка чиновники ведут себя, словно ресторанные критики: оценивают, что приготовили для горожан айс-кулинары. Среди холодных блюд и закусок, которые придутся по вкусу горожанам, особо выделяется десерт. Вместо бисквита — листы фанеры, вместо глазури — снежная пыль. Семнадцатиметровый праздничный торт состряпали к юбилею, который город отметит в Новом году. Самое вкусное в нем, как и полагается, начинка. Но продегустировать ледовый десерт горожане пока не могут — смотрят на торт издалека и спорят о вкусах. Впрочем, в праздничное меню войдут и традиционные блюда, обещают строители. Рядом с елкой откроется пряничный городок. На ярмарке можно будет полакомиться пирогами и покататься на аттракционах. Отведать развлечения екатеринбуржцы смогут уже в пятницу — ограждения уберут уже утром. Но самое вкусное организаторы подадут в пять вечера — когда состоится церемония открытия ледового городка. Гостей встретят Снегурочка — Мисс Екатеринбург Анастасия Каунова, и артист Юрий Куклачев с символом года, собакой. Но праздник в городке, обещают чиновники, будет каждый день — ближайшие три недели. Ведь жители Екатеринбурга, отмечая Новый год, только входят во вкус.

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