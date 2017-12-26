В Екатеринбурге приняли самый скромный бюджет за последние 10 лет

Это похоже на семейный совет. За круглым столом екатеринбургские депутаты обсуждают, как жить в новом году. Денег немного, поэтому важно расставить приоритеты. Самая большая «кучка» — траты на детей и здоровье. Всего, посчитали взрослые, на жизнь Екатеринбургу нужно 37 миллиардов рублей. Полуторамиллионнику на такую сумму разгуляться сложно. Проект бюджета-2018 — один из самых скромных за 10 лет. Но на городском хозяйстве экономить не собираются. Еще одна неприкосновенная статья расходов — праздники. Город рассчитывает принять десятки тысяч гостей предстоящего Мундиаля. Но они едут не с пустыми руками, поэтому Екатеринбург надеется даже заработать на этом событии. Большие надежды власти возлагают на победу в новой ЭКСПО-гонке. Если Екатеринбургу доверят проведение всемирной выставки в 2025 году, в ближайшие годы при планировании бюджета речь пойдет о совершенно других деньгах. Так что город живет мечтами, но по средствам. Проект бюджета-2018 устроил почти всех депутатов. Тратить деньги по согласованной смете Екатеринбург начнет уже на следующей неделе.