После репортажа на 41 канале на Птицефабрике залили каток

Помочь хоккеистам решили общественники

Новогоднюю сказку жители района Птицефабрики творят своими руками — заливают лед на катке. Ещё неделю назад здесь были лишь сугробы — районная администрация отказалась дать воду. Но после репортажа 41 канала к проблеме подключились общественники — и сделали хоккеистам подарок. Былью ледовая сказка стала для трех сотен горожан — ведь это единственный каток в округе. Раньше его заливала управляющая компания, однако в этом году выяснилось, что территория корта к ним не относится. Оплатить воду согласились общественники, каток они заливают профессионально: и холодной, и горячей водой. Дождаться, пока лед встанет, местная ребятня не в силах. Помогают взрослым, стоя на коньках. Хоккеем болеют здесь все — от мала до велика. Но хоккеисты переживают, что финал у этой сказки будет не счастливым. Пусть этой зимой они и встанут на коньки, а что делать в следующем? Однако общественники успокаивают — за эти кортом они будут приглядывать и дальше. В планах сделать здесь освещение и кабинки для переодевания. Ведь какой Новый год без зимних забав?

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