На Папанина ветерана ВОВ чуть не убило штукатуркой в туалете

За отремонтированным фасадом скрывается ужасающая изнутри разруха дома. Так, в собственной квартире ветеран ВОВ едва не сложил голову. Николай Степанович решил освежить жилище перед новым годом. Сперва, отремонтировал комнаты и коридор, затем подошла очередь туалета. Но когда строители начали выравнивать стену, работа встала. Даже на войне под бомбежкой не было так страшно, — говорит Николай Степаныч. Ведь жизнью в этой квартире он рискует не впервые. Несколько лет назад здесь же обрушился потолок. Ветеран уверен — все потому, что его постоянно топят соседи сверху. Мы поднялись на два этажа выше и обнаружили ванну, которая, по слухам, не предусмотрена проектом. Но свежих промочек не нашли. Как бы то ни было, коммунальщики должны зафиксировать обрушение. Да только они, похоже, не спешат. В прошлый раз, рассказывает супруга Николая Степановича, за работниками ЖКХ пришлось бегать 2 месяца. И история, кажется, повторяется. Но в управляющей компании уверяют: о ЧП слышат впервые. Говорят, на этом участке случилась еще одна авария, и начальник ЖЭУ просто физически не успела везде. Если в жилконторе отмахнулись от вашей заявки, нужно обращаться в управляющую компанию. Не реагируют там, жалуйтесь в департамент жилищного надзора. В общем, управу на коммунальщиков найти можно. Вот только где взять сил на все эти хождения, особенно если вам за 90.