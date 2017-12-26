Деньги утекли, как вода! В Екатеринбурге 90-летней пенсионерке установили фильтр за 18 тысяч рублей

Чистая вода Антонину Сергеевну совсем не радует. Ведь за этот фильтр пенсионерка отдала последние деньги. Зачем — не понимает до сих пор. Рассказывает: сделать покупку предложили незваные гости — которые представились сотрудниками СЭС — и были так убедительны, что отказать она просто не смогла. Пока один заключал договор, второй монтировал оборудование. Пенсионерка уверенна, фильтр ей продали втридорога. 7600 попросили за оборудование, еще 10 — за пять лет сервисного обслуживания. Такой суммы, говорит Антонина Сергеевна у нее на руках не оказалось, но продавцы не поленились отвезти ее в банк. Узнав, что в магазине такой фильтр можно купить гораздо дешевле, Антонина Сергеевна попыталась было вернуть деньги. Но в офисе компании ей отказали — мол, использованное оборудование возврату не подлежит. Директор объясняет — цену на товар фирмы могут устанавливать любую. Пусть покупатели смотрят, что подписывают. В Роспотребнадзоре советуют: если предприниматели откажутся возвращать деньги, обратиться к ним за защитой прав. И просят не верить самозванцам, представляющимся их именем. Ведь настоящие сотрудники Роспотребнадзора ничего не продают. Такие истории в ведомстве слышат не впервой. Говорят, число жалоб на продавцов, приходящих в квартиры, не уменьшается. Договоры с кабальными условиями подписывают чаще всего пожилые люди, которые просто не могут противостоять напору коммивояжёров и отдают последние деньги, которые копили на похороны. Юристы уверены, шанс вернуть деньги за ненужный товар еще есть. Можно расторгнуть хотя бы договор на сервисное обслуживание. Но Антонина Сергеевна признается: сумма уже не главное. Она надеется, что другие научатся на ее ошибках и не побоятся выставить назойливых продавцов за порог.