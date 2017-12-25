Загадка Грязьбурга: ученые выяснили, откуда берется грязь на дорогах города

Чистая работа. На трехстах шестидесяти трех белоснежных страницах — все, что удалось узнать о екатеринбуржской грязи. Ее количество, состав, а главное — происхождение. Сенсации не случилось. Если говорить простым языком, грязь на улицах города разводят автомобилисты и промышленные предприятия. Среди 150 различных проб, взятых в разных точках Екатеринбурга, много пыли, вылетающий из заводских труб, и обычного чернозема с газонов. Но это горожане и раньше знали. Итоги масштабного исследования только озвучили, а квартальные уже отправились на борьбу с одной из главных причин беспорядка. Любители грязного способа парковки стоят чуть ли не на каждом газоне. Завидев инспекторов, нарушители дают задний ход. От таких маневров страдают не только газоны, но и весь город — когда снег растает, пыль превратится в грязную кашу. И те же водители станут жаловаться на нечистоты. Впрочем, автомобилисты готовы поспорить с выводами ученых. По их версии, грязно в городе… из-за нехватки парковочных мест. Возможно, стоянок станет больше после обнародования результатов глобального исследования. Ученые проанализируют свой же отчет и дадут конкретные рекомендации по устранению грязи в городе.