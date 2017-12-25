Отец-одиночка: кабаниха бросила четверых поросят на отца и сбежала

Из женских рук кабан Хряк еду не берет. Даже сладкую морковку. Ведь сердце зверя разбито — полгода назад его бросила подруга. Кабаниха Нюша сбежала из семейного вольера, оставив супругу на воспитание четверых малышей. Сотрудники парка рассказывают: здесь никто и не ожидал, что мать поведет себя как свинья. Казалось, что в семье царит идиллия. Нюша возилась с детьми, Хряк — охранял семейство. Теперь же кабан подросшим поросятам — и за маму, и за папу. Отец-одиночка держит отпрысков в ежовых рукавицах — первым обедает и на корню пресекает конфликты. С таким отцом четверняшки — как за каменной стеной. Заботливый отец Хряк — настоящий уникум, говорят охотоведы. Ведь в дикой природе поросятами занимаются исключительно самки, самцы же довольствуются ролью приходящего папы — в сезон гона. Поросята уже заметно подросли, и о маме-кукушке даже не вспоминают. В отличие от их отца — у кабанов сейчас сезон гона, который Хряк, похоже, проведет в одиночестве. Впрочем, рассказывают хозяева Хряка, о себе кабан пока не думает. Слишком уж много забот с детьми у этого отца-одиночки.