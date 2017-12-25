Черный снег выпал под Березовским: целое село страдает от угольной пыли

Чтобы сохранить улики, жители прикрыли их железными листами — вдруг проверяющие не поверят, что в селе периодически идет странный снег. Сами местные догадываются, откуда тянется черный след. За этим забором находится предприятие, перерабатывающее угольные блоки. То, что оно расположено в опасной близости от жилых домов, черным по белому написано в заключении прокуратуры и Роспотребнадзора. Но наводить порядок никто не спешит, жалуются сельчане. Раз черным бизнесом не интересуются правоохранители, жители решили провести свое расследование. Сегодня у них — прения сторон. Разбирательства едва не закончились судом Линча. Под горячую руку разгневанных соседей попали гастарбайтеры. Расследование зашло в тупик. Ведь сами рабочие проблемы в упор не видят — говорят, с углем не работают и перед законом чисты. Видимо, огромную кучу угля, которая лежит неподалеку, предпринимателям подбросили. Ясно, что дело темное — и теперь к расследованию подключаются чиновники. Они — в роли адвокатов. А пока жителям приходится ждать и мечтать о снегопаде, который заметет следы грязного преступления.