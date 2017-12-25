Без шанса на спасение! В Березовском мужчина скончался, не дождавшись скорой помощи

Смерть Альфита стала настоящим ударом не только для его сестры, но и для соседей по общежитию. 57-летний житель внезапно потерял сознание прямо на лестничной клетке. Скорую мужчине вызвал охранник. В разговоре с диспетчером тот обмолвился, что от пациента пахнет спиртным. После этого медики отказались ехать на помощь. От безысходности вызвали полицию, но когда пришли инспекторы, пострадавший уже не дышал. Только тогда, рассказывает охранник, удалось уговорить медиков приехать. Однако в больнице утверждают, судя по записям в журнале, им из общежития звонили лишь один раз. Прояснить ситуацию может только диспетчер, но у нее выходной. Телефонные записи звонков, утверждают сотрудники, почему-то не сохранились. Но у соседей Альфита есть записки о всех звонках в скорую. Сейчас на станции неотложки проводится внутренняя проверка. К делу подключился и следственный комитет — сыщики выясняют, могли ли врачи помочь пострадавшему. По предварительной версии, Альфит отравился алкоголем. Злоупотребление спиртным, по словам соседей, было единственным его минусом. Они запомнили мужчину как добродушного и отзывчиво человека.