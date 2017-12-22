Волшебниками не рождаются, а становятся: девочка с ДЦП на несколько часов превратилась в Снегурочку

Вместе с волонтерами она поздравляла нуждающихся

Костюм Снегурочки Марина примеряет впервые. Сегодня у нее дебют. На необычную для себя роль, несмотря на отсутствие опыта, девушка согласилась сразу. Перед премьерой внучка Деда Мороза волнуется, на вопрос об инвалидном кресле заготовила ответ заранее — это такие необычные сани. Но горожане словно и не замечают, что к ним на праздник пришла особая Снегурочка. Поздравления Марине даются легко, в отличие от лестничных пролетов. Исполнить эту роль девушке предложили не случайно. Она с детства поёт и выступает на сцене, несмотря на диагноз. Родители поддерживают все начинания дочери. Дебют в роли Снегурочки прошел на ура. Когда все позади, Марина признается: больше всего боялась, что дети догадаются, что волшебница не настоящая. Напарницей Деда Мороза Марина собирается стать и в следующем году. И на своем примере показать: Новый год — самое время забыть о любых невзгодах и снова поверить в сказку.

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