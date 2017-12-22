Спасение утопающего экскаватора: в Екатеринбурге со дна Исети подняли застрявшую машину

По словам очевидцев, экскаватор занимался благоустройством реки, двигаясь по мелководью, но, похоже, случайно завернул на глубину. Кабина тут же начала заполняться водой. Благо, водитель успел выбраться на крышу через люк и стал звать на помощь. Мужчину вскоре заметили его коллеги. Они развернули настоящую спасательную операцию, чтобы вытащить товарища из западни.