Спасение утопающего экскаватора: в Екатеринбурге со дна Исети подняли застрявшую машину

Необычная картина весь день веселила прохожих в центре города

По словам очевидцев, экскаватор занимался благоустройством реки, двигаясь по мелководью, но, похоже, случайно завернул на глубину. Кабина тут же начала заполняться водой. Благо, водитель успел выбраться на крышу через люк и стал звать на помощь. Мужчину вскоре заметили его коллеги. Они развернули настоящую спасательную операцию, чтобы вытащить товарища из западни.

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Спасение утопающего экскаватора: в Екатеринбурге со дна Исети подняли застрявшую машину