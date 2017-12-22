Пенсионерка не смогла оформить субсидию из-за задолженности, о которой даже не знала

Теперь — чтобы получить прибавку к пенсии — ей нужно выплатить несколько тысяч рублей

Теперь пенсионерка не знает, как жить дальше. Пенсия у нее всего 8 тысяч рублей, 3 из которых уходит на кварплату. Льгота по оплате услуг ЖКХ оформляется на полгода. Когда пенсионерка захотела ее продлить — получила отказ. Должникам, говорят, не положено. Оказывается, у женщины с июня не оплачен капремонт, потому что такая графа исчезла из квитанции. Коммунальщики предложили выход, но согласиться на него пенсионерка не может. Если Зоя Хабашевна разом оплатит долг, жить до следующей пенсии будет просто не на что. Но коммунальщики объясняют: путаница с квитанциями произошла не по их вине. Это жильцы дома затянули с общим собранием — и не предоставили управляющей компании решение, куда зачислять средства на капитальный ремонт. Зое Хабашевне коммунальщики пообещали помочь рассчитаться с долгом и снова получить льготу.

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